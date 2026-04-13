ФМБА сообщило об отборе 24 пациентов для лечения от рака вакциной "ОНКОПЕПТ"

Москва13 апр Вести.Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщила о прогрессе в клиническом использовании вакцины "ОНКОПЕПТ". За время реализации программы поступило 543 обращения, из которых для терапии онковакциной отобраны 24 пациента.

Согласно установленному регламенту, производство препарата занимает 49 дней, включая минимум 7 дней на контроль качества.

Первому больному вакцина была введена 31 марта 2026 года, и на текущий момент ему уже сделано третье введение.

Переносимость вакцины хорошая отметили в ФМБА

Для следующего пациента препарат "ОНКОПЕПТ" полностью готов, а первое введение запланировано на 20 апреля 2026 года.