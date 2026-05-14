Москва14 мая Вести.Препарат, разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) для борьбы с раком кишечника, ввели пятерым пациентам, еще 30 человек ждут своей очереди на лечение. Эту информацию озвучила руководитель ФМБА Вероника Скворцова в беседе с "Известиями".

Пока речь только о колоректальном раке, раке кишечника. В настоящее время у нас ожидают вакцинации 35 пациентов. Из них первые 5 уже имеют вакцину и находятся на лечении. Начали мы этот процесс в марте, и первый вакцинированный уже провел 6 дней вакцины сообщила она

По оценке Скворцовой, переносимость препарата у пациентов хорошая, но выводов о результативности терапии придется подождать — клиническая эффективность станет очевидна только через несколько месяцев.

Ранее Минздрав санкционировал клиническое применение персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины "Онкопепт", предназначенной для лечения колоректального рака. Изготовление индивидуального препарата для одного больного длится 42 дня, плюс еще неделя необходима на контроль качества готовой вакцины.

Первая инъекция пептидной онковакцины "Онкопепт" была сделана пациенту в апреле. Препарат предназначен для взрослых с метастатическим колоректальным раком, прошедших два и более курса системной противоопухолевой терапии, а также при онкологическом заболевании кишечника с микросателлитной нестабильностью (MSI-H) — в этом случае вакцина применяется совместно с ингибиторами контрольных точек.