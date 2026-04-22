Минздрав России опубликовал новый список таргетных лекарств для борьбы с раком

Москва22 апр Вести.Министерство здравоохранения России в кооперации с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС) представили новый список таргетных противоопухолевых препаратов, которые могут быть назначены пациенту после проведения обследований.

Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на ведомственный документ.

Обновленный перечень лекарств включает в себя 30 наименований. Назначение этих препаратов возможно строго после проведения молекулярно-генетических и иммуногистохимических обследований.

Отмечается, что в обновленные список были добавлены шесть комбинированных схем лечения колоректального рака.

Лечение доступно гражданам Российской Федерации по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее правительство РФ постановило, что сроки оказания медицинской помощи и проведения консультации со специалистом не должны превышать трех дней, если у пациента подозревают онкологическое заболевание.