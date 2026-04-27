Москва27 апр Вести.Российское правительство утвердило новый список стратегически важных лекарств, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Это, напомню, важнейшие препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми недугами, включая онкологию сказал он в ходе совещания с вице-премьерами

Список на 206 позиций включает лекарства из числа жизненно необходимых, прививочные вакцины из календаря, кровезаменители и препараты крови, плюс лекарства от некоторых инфекций, социально значимых и опасных болезней.

Будем и дальше повышать долю собственных разработок, расширять возможности отечественной фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок медикаментов в аптеки и больницы, укрепить наш технологический суверенитет подчеркнул Мишустин

Премьер-министр заключил, что от этого зависит качество жизни людей по всей стране.

Ранее Минздрав РФ совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС) представили новый перечень лекарств для борьбы с раком.