Москва29 апр Вести.Решение правительства об утверждении нового перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) является ориентиром для производителей фармпрома, заявил ИС "Вести" гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), кандидат медицинских наук Виктор Дмитриев.

На днях в РФ был обновлен список СЗЛС. Перечень из 206 международных непатентованных наименований включает лекарства из числа жизненно необходимых, прививочные вакцины и ряд других препаратов.

Данный список, скорее, является определенным маяком для производителей. Препараты, входящие в этот список и производимые по полному циклу, будут иметь преференции на торгах. Таким образом правительство стимулирует развитие собственного фармпрома, а также обеспечивает те гарантии, которые дает Конституция для пациента в плане получения необходимых лекарственных средств сказал он

Дмитриев отметил, что, благодаря такому подходу будут нивелированы риски по доступности лекарственных средств для пациентов с серьезными заболеваниями.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в РФ намерены повышать долю собственных разработок и расширять возможности отечественной фармацевтической отрасли.