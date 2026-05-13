Перечень стратегически важных лекарств в РФ могут вновь пересмотреть в мае Минпромторг настаивает на пересмотре списка стратегически важных лекарств в РФ

Москва13 мая Вести.Обновленный перечень стратегически важных лекарственных средств РФ могут пересмотреть уже в мае. Об этом заявила замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева на Российском фармацевтическом форуме имени Семашко.

По ее словам, Минпромторг после корректировок Минздрава ожидал увидеть расширенный перечень медикаментов, но вместо этого его урезали.

Вместо большого нового перечня мы имеем старый перечень, только урезанный — с 215 до 206 позиций отметила она, слова Приезжевой приводит газета "Коммерсант"

По ее словам, еще 30 марта Минпромторг направил в Минздрав свою версию этого перечня, который стал больше на 170 пунктов, и надеется, что уже в мае состоится его обсуждение и пересмотр.

В конце апреля российское правительство утвердило обновленный список стратегически важных лекарств.