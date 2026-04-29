Москва29 апр Вести.Исчезновение каких-либо жизненно важных лекарств с отечественного рынка является маловероятным. Об этом ИС "Вести" заявил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), кандидат медицинских наук Виктор Дмитриев.

У нас случаи, когда препарат уходил с рынка и не возвращался, можно по пальцам перечесть. На них всегда реагировали и выясняли причины. Сегодня мы таких рисков не ждем и предполагаем, что их не будет. Вся система выстроена таким образом, чтобы это предотвратить отметил он

Эксперт пояснил, что в случае если компания намерена прекратить поставки препарата, она должна за год сообщить об этом в Росздравнадзор. Затем ведомство при помощи Минпромторга решает вопрос, как обеспечить наличие необходимого препарата.

Что касается полок, то мы не видим сегодня дефицита лекарств по международным непатентованным названиям. Какие-то торговые наименования уходят, какие-то приходят, но в целом любую нозологию (заболевание - прим. ред.) мы сегодня можем закрыть терапевтически подчеркнул Дмитриев

На этой неделе правительство РФ утвердило новый список стратегически важных лекарств. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, в РФ намерены повышать долю собственных разработок и расширять возможности отечественной фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои в поставках медикаментов.