Москва21 мая Вести.Более 80% лекарственных препаратов в России должно производиться по полному циклу. О планах отечественной фармакологической индустрии сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ИС "Вести".

Глава Минпромторга выразил уверенность, что российским компаниям удастся достичь поставленных целей.

У нас есть конкретные показатели процентов, и я уверен, что мы, двигаясь вот такими темпами, которые сейчас наши фармпроизводители показывают, сможем достичь этих результатов. Мы целимся в цифру более 80% производимых препаратов по полному циклу. Задача амбициозная, но вполне реализуемая с учетом того финансирования, которое, собственно говоря, есть, как по линии Министерства здравоохранения, по линии Министерства промышленности и торговли в рамках нацпроекта. Уверен, что мы с этой задачей справимся сказал Алиханов

Ранее сообщалось, что в России могут пересмотреть обновленный перечень стратегически важных лекарственных средств. В конце апреля его утвердило российское правительство.