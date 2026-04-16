Москва16 апр Вести.Доля синтетического сырья в России имеет перспективу роста до 80%. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Сегодня ключевая ставка делается на локализацию производства и создание полного цикла. Главная цель — полностью занять рынок госзаказа отечественной продукцией: не только швейными изделиями, но и тканями, фурнитурой и всеми сопутствующими материалами, подчеркнул Алиханов. Кроме того, он обратил внимание на хорошие перспективы на гражданском рынке, но их реализация напрямую зависит от решения сырьевого вопроса.

Если говорить про тенденции, то синтетическое сырье в доле имеет перспективу вырасти от 60 до 80%. Я считаю, что если мы в ближайшую пятилетку запустим те проекты, а мы уже начали их финансировать, о которых я сказал, то на гражданском рынке, я думаю, что мы такую же долю, как в гособоронзаказе, конечно, 100% не займем, но как минимум 50% гражданского рынка сможем себе вернуть рассказал Алиханов

Он добавил, что производство синтетических волокон и тканей дает гораздо более высокую добавленную стоимость, и при организации полного цикла вся прибыль остается внутри страны.

Швейка, при всем уважении, это не очень большой объем денег, не очень большая рентабельность. Именно поэтому важно выстроить все, от химии до уже конечного продукта заключил министр

Также в интервью Алиханов рассказал о перспективах параллельного импорта в РФ.