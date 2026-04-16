Москва16 апр Вести.Российские маркетплейсы могут стать эффективными хабами для вывода отечественной продукции на международные рынки. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Он напомнил, что в России прорабатывается закон о "российской полке". Его ключевая цель — обеспечить преимущества отечественным производителям в поисковой выдаче на маркетплейсах.

Когда ты вбиваешь что-то, тебе в первую очередь должны выдавать российское производство или, как минимум, если выдается какой-то импортный продукт, должна быть российская альтернатива сразу рядом там же. Мы тоже, не дожидаясь внесения этого закона в правительство, работаем вместе с крупнейшими маркетплейсами, и они тоже очень активно работают с поставщиками, с производителями в стране рассказал министр

Параллельно, по его словам, открываются перспективы для экспорта.

Очень интересные перспективы с точки зрения экспорта, потому что они создают свою инфраструктуру и за рубежом и могли бы стать такими хабами для наших продуктов с точки зрения продвижения их на экспорт подытожил Алиханов

Вступление закона о "российской полке" ожидается в октябре 2026 года. Бытовая химия, косметика и парфюмерия могут стать пилотными товарами.