В Минпромторге сообщили о росте экспорта промышленной халяльной продукции

Москва16 мая Вести.Министерство промышленности и торговли России спрогнозировало расширение экспортных поставок отечественной промышленной продукции, соответствующей стандартам халяль. Об этом заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", чьи слова передает ТАСС.

По словам замминистра, в первую очередь речь идет о парфюмерном и косметическом секторах.

Чекушов отметил, что по результатам 2025 года объем вывозимых за рубеж российских товаров категории халяль составил порядка 388 миллионов долларов. При этом потенциал данного направления значительно превышает текущие показатели, подчеркнул чиновник.

На данный момент основная доля экспорта приходится на аграрный сектор и пищевую промышленность, указывается в материале агентства.

Ранее Росстандарт запланировал до конца 2025 года разработать новый национальный стандарт в сфере туризма и гостиничного размещения, соответствующий требованиям халяль.