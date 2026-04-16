Москва16 апр Вести.Легкая промышленность в России имеет колоссальные перспективы для развития. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой детально описал текущее состояние рынка отечественного легпрома, а также рассказал, какие предстоят изменения в данном секторе.

В частности, планируется постепенно наращивать отечественную базу сырья, полностью себя обезопасить в плане поставок, став более конкурентоспособными.

Выход из "тени"

Глава Минпромторга отметил необходимость роста доли легкой промышленности в ВВП России.

Действительно, сейчас [она составляет] меньше процента официально, по данным Росстата. Но здесь есть, скажем так, особенности статистики. Мы с этим работаем. В принципе, потенциал мы видим - как минимум в три раза возможно нарастить и увеличить, в том числе за счет выхода из тени этой отрасли. Потому что, откровенно говоря, пока еще она не вся работает "вбелую" сказал Алиханов

По его словам, к 2030-му году планируется нарастить долю легпрома в ВВП втрое.

Мы целимся в 2030-й год. Рынок легпрома [составляет] больше 2,5 трлн рублей. Мы занимаем где-то 45%. То есть 1,2-1,3 трлн — это то, что произведено в России. Но самая главная наша задача сейчас — это решение сырьевого вопроса. Если в 90-е годы хлопок и натуральное сырье составляли порядка 50%, то сейчас это уже 25%. В два раза упала доля хлопка по сравнению с тем, что мы видели в 90-е годы. Это общемировой тренд, Россия движется в этом же тренде. Мы здесь как-то не выбиваемся от других стран. У нас уже 60% - это полиэфир, различные полиамидные ткани, то есть синтетика. И ничего в этом, на самом деле, плохого нет. Нам эти проекты тоже очень интересны, потому что мы считаем, что надо все-таки сырьевую компоненту переводить полностью на отечественную базу. И мы через институт кластерной инвестплатформы поддержали несколько крупных проектов наших химиков. Откровенно говоря, швейная составляющая не такая сложная, хотя и крайне емкая в плане кадров, но здесь ничего нового для себя мы не изобретем. А вот полностью себя обезопасить в плане поставок сырья – значит, стать более конкурентоспособными. Потому что именно там добавленная стоимость высокая. И это, наверное, главная задача на ближайшую пятилетку отметил он

Министр рассказал о мерах, которые принимаются для развития легкой промышленности. В частности, приобретение оборудования может быть поддержано за счет специальных лизинговых программ. Как отметил глава Минпромторга, данный вопрос уже обсуждался в рамках парламентских слушаний.

Мы очень хотели бы удвоить, как минимум, объем этой поддержки со следующего года, тогда это закрыло бы те потребности, которые есть у наших производителей. Мы отдельно поддерживаем производителей камвольных тканей, которые занимаются производством в том числе школьной формы отдельно поддерживаем производителей льна. С Минсельхозом подписаны у нас специальные дорожные карты по развитию производства шерсти. И, конечно, наши легковики традиционно пользуются [поддержкой] Фонда развития промышленности. И я уже сказал о некоторых совместных проектах с химиками по кластерной инвестплатформе, поэтому легпром не обижен сказал Алиханов

Ориентир на свое

В Минпромторге видят необходимость в наращивании доли рынка российских производителей. По словам главы ведомства, на данный момент российские производители занимают 45% рынка. В консервативном прогнозе к 2030 году данный показатель может вырасти до 65%.

В России также необходимо перейти к стратегии глубокой локализации производства сырья, убежден министр. По его словам, это является единственной действенной стратегией в данной отрасли экономики.

Наше богатство — это нефть и газ. И, конечно, нам надо перерабатывать и создавать добавленную стоимость именно на искусственном полиэфирном волокне, полиамидных тканях, это ключевые вещи. Мы очень неплохо продвинулись в части госзаказа. В прошлом году вышел отдельный указ президента по поводу постепенного наращивания уровня локализации для поставок в интересах Министерства обороны и правоохранительных органов. Он очень важен, потому что задает требования не только в части "швейки", то есть это должно быть не только сшито в стране, это должно быть произведено из тканей, которые произведены в России указал Алиханов

Данные меры крайне важны, поскольку гражданский рынок, рынок розничного потребителя, является высококонкурентным.

Легкая промышленность в целом - очень конкурентный рынок. Наши российские производители очень быстрые. Некоторые шутят, мол, называется легкой, потому что оборот достаточно быстрый, можно обернуть деньги. Мы видим, что рынок госзаказа должен полностью быть занят только нашим производством - не только в части "швейки", но и в части всей фурнитуры в итоге и всех тканей. А гражданский рынок, на наш взгляд, тоже будет иметь хорошие перспективы для наших производителей, но только после того, как мы решим полностью вопросы сырьевого обеспечения. Потому что наши иностранные поставщики, конечно, не хотят отдавать нам этот заработок. И если мы будем покупать сырье за рубежом, то мы никогда не сможем быть конкурентами по цене сказал Алиханов

Отдельно министр сказал о перспективах производства синтетических тканей. Рост производства синтетического сырья может составить от 60 до 80%.

Если мы в ближайшую пятилетку запустим те проекты, о которых я сказал выше, то, в принципе, на гражданском рынке, думаю, мы такую же долю, как в гособоронзаказе, 100%, не займем, но как минимум 50% рынка гражданского сможем себе вернуть. Это важно именно в ключе полного цикла. То есть вся добавленная стоимость по всей линейке будет оставаться здесь. "Швейка" - это не очень большой объем денег, не очень большая рентабельность. Именно поэтому важно выстроить все - от химии до конечного продукта подчеркнул Алиханов

Демпинг не сработает

Антон Алиханов в интервью отдельно акцентировал внимание на мерах борьбы с контрафактом. Он указал, что после появления системы "Честный знак", которая поэтапно вводилась на протяжении нескольких лет, в легкой промышленности существенно снизился объем контрафакта.

Однако маркировкой до конца решить это негативное явление не удалось. По его словам, в разных сегментах контрафакт составляет, по разным оценкам, 12-14%.

Обувь очень нехорошо просела как раз за счет демпингового, не всегда качественного импорта из-за рубежа. И наша задача сейчас - перевести из эксперимента в постоянное регулирование систему, когда мы боремся в том числе с псевдопроизводителями. Мы сейчас вместе с ЦРП (Центр предварительных решений. - Прим. ред.) разработали профиль риска. Проект постановления уже в правительстве находится, мы надеемся на его утверждение в ближайшее время. Мы сможем оценивать предприятие: действительно ли оно является производителем или нет сказал он

Алиханов отметил, что в свете принимаемых мер будет выстроена система мониторинга, и все новые производители будут подтверждать наличие производственных мощностей. А действующие производства при необходимости будут проверять по соответствующим профилям риска. Министр выразил надежду, что система маркировки и новые меры борьбы с контрафактом позволят существенно снизить объем контрафакта.

Маркетплейсам придется быть бдительнее

В Минпромторге отмечают важность соблюдения закона о платформенной экономике. Данный закон, который вступит в силу с октября 2026 года, фиксирует обоюдную ответственность сторон за нарушения в работе с маркировкой.

Регулирование, подчеркнул Алиханов, касается в том числе крупнейших маркетплейсов в России.

Он [закон] вступает в силу с октября, но крупнейшие маркетплейсы - Ozon, Wildberries - уже приняли на себя опережающие обязательства по работе с системой маркировки. Они интегрируют свои цифровые системы с системой маркировки, другими государственными информсистемами. Это позволяет нам вместе бороться с контрафактом и с его продажей на их площадках. А вообще наша задача - сделать маркетплейсы полностью свободными от контрафакта. Они с октября за счет этой интеграции должны соответствовать и выполнять все обязательные требования. То есть продукция, которая продается через эту инфраструктуру, должна соответствовать всем требованиям по качеству и должна быть маркирована. Ситуация, когда они становятся каналом продаж непроверенной и зачастую некачественной контрафактной продукции, должна быть исключена полностью заметил он

Кроме того, напомнил министр, маркетплейсам необходимо соблюсти требования закона "о российской полке". Это значит, что в поисковой выдаче маркетплейса должны иметь преимущество российские производители. Если в выдаче предлагается импортный товар, то рядом должна быть представлена российская альтернатива.

По словам Антона Алиханова, маркетплейсы в РФ уже активно работают с поставщиками и с производителями в стране по данному сектору.

Также, добавил он, крупнейшие площадки онлайн-торговли могут быть полезными и с точки зрения развития экспорта.

Они создают свою инфраструктуру за рубежом и могли бы стать хабами для наших продуктов для продвижения их на экспорт пояснил министр

Сокращения в параллельном импорте неизбежны

Глава Минпромторга также отметил снижение объема параллельного импорта в Россию, добавив, что отказываться от этой меры пока рано. В 2022 году данный объем рынка составлял ежемесячно порядка 4 млрд долларов, однако уже сейчас наблюдается существенно сокращение показателя.

Сейчас по итогам января – 1 млрд долларов. Это небольшие объемы, существенно более низкие, чем мы видели это в первый год работы этого механизма. Мы планомерно сокращаем позиции в перечне разрешенного к ввозу по параллельному импорту. Многие продукты мы начинаем производить в стране, и нам уже неинтересно, чтобы был такой неконкурентный механизм параллельного импорта. Но думаю, что совсем его отменять пока еще рано и не нужно. Там есть позиции, которые нам все еще интересны. Поэтому я думаю, что где-то в 1-1,5 млрд долларов в месяц объем импорта ежемесячного будет сохраняться и в этом году констатировал он

В России 1 июня 2026 года будет запущена национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), согласно которой будут усилены проверки поставок товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобильным транспортом. Как отметили в правительстве, проверка ввозимых из стран ЕАЭС товаров в РФ создаст единые условия для ведения бизнеса, а также повысит безопасность продукции для пользователей в нашей стране.