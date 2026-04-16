Москва16 апр Вести.В Минпромторге намерены вдвое увеличить финансирование лизинговых программ для развития легкой промышленности. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Он обратил внимание, что легкая промышленность получает комплексную поддержку государства — от лизинга оборудования до развития сырьевой базы.

Легпром у нас отдельная специфическая отрасль в плане именно наших мер поддержки. Это поддержка лизинга, то есть поддержка приобретения оборудования за счет специальных лизинговых программ. В рамках парламентских слушаний обсуждали этот вопрос, мы очень хотели бы как минимум удвоить объем этой поддержки со следующего года. Тогда это закрыло бы те потребности, которые есть у наших производителей сообщил Алиханов

Такая поддержка может стать важным стимулом для модернизации предприятий и позволит увеличить на 20% долю отечественной продукции на рынке, добавил он.

У нас сейчас уже 45% рынка заняли наши производители. Наша задача, она такая консервативная, на мой взгляд, — это 65% рынка в 2030 году рассказал министр

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило программу льготного лизинга для малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до конца 2026 года.