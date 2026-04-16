Москва16 апрВести.В Минпромторге к 2030 году намерены увеличить долю легкой промышленности в ВВП в три раза от текущего базового уровня. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.
Несмотря на глубокий спад относительно советского периода, легкая промышленность России обладает потенциалом роста. По текущим данным Росстата, официальная доля отрасли в ВВП составляет менее 1%, однако необходимо учесть особенности статистики, отметил Алиханов.
Пока по нашим данным, это где-то 0,3% — всего лишь вклад в ВВП. Но еще раз, считать можно по-разному: с коэффициентами до счета, которые мы себе берем, мы считаем, что это полпроцента или 0,7%. Но, еще раз, официальная статистика пока вот показывает совсем небольшие объемыподчеркнул он
При этом объем всего рынка легкой промышленности в России превышает 2,5 трлн рублей.
Мы целимся на 2030 год. Рынок легпрома — больше 2,5 триллиона рублей, мы занимаем где-то 45%, то есть 1,2-1,3 триллиона — это то, что произведено в Россиипривел цифры министр
