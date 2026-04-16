Алиханов рассказал о борьбе с псевдопроизводителями

Москва16 апр Вести.В России объем контрафактных товаров в легкой промышленности снижен до 12-14% в разных сегментах. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Он отметил, что незаконный оборот продукции продолжает оказывать сильное негативное влияние на рынок.

Обувь очень нехорошо просела вот как раз за счет такого демпингового, не всегда качественного импорта из-за рубежа. И наша задача сейчас – перевести из экспериментов в постоянное регулирование систему, когда мы боремся, в том числе с псевдопроизводителями. Сейчас у нас будет выстроена система мониторинга. Все новые производители будут подтверждать наличие производственных мощностей... Если будет необходимо, мы будем их проверять и смотреть, есть ли это производство на самом деле рассказал Алиханов

Ранее глава Минпромторга назвал наиболее востребованную за рубежом продукцию из России. По его словам, иностранцы предпочитают закупать в РФ лекарственные препараты, включая вакцины, антибиотики и инсулины.