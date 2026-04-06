Глава Минпромторга Алиханов: за рубежом востребованы антибиотики и вакцины из РФ

Москва6 апр Вести.Российские лекарственные препараты, включая вакцины, антибиотики и инсулины, пользуются высоким спросом на международных рынках.

Об этом в интервью ТАСС заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Наиболее востребованными за рубежом являются вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, лекарственные препараты на основе моноклональных антител, инсулины сказал глава ведомства

Алиханов добавил, что Россия активно реализует инвестиционные проекты за границей, например, уже 15 лет поставляет медикаменты в Белоруссию и занимается локализацией производства инсулинов.

Кроме того, отечественные биотехнологические компании передают свои технологии зарубежным партнерам, продолжил собеседник агентства. Так, в Казахстане благодаря сотрудничеству с российскими производителями наладили выпуск инновационных лекарственных препаратов.

Отдельного внимания, по словам министра, заслуживает проект в Никарагуа, где было образовано совместное предприятие "Латиноамериканский институт биотехнологии Мечников".

На базе предприятия осуществляется розлив, упаковка и контроль качества стерильных медицинских препаратов из российских субстанций. Две вакцины производства этого предприятия получили статус преквалификацированных ВОЗ и поставляются в более чем пять стран Латинской Америки и Карибского бассейна рассказал Алиханов

Ранее аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов в разговоре с информационной службой "Вести" объяснил, почему Россию не затронет кризис продовольствия в мире.