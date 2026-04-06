Алиханов: экспорт российских лекарств в прошлом году достиг $1,3 млрд

Глава Минпромторга рассказал об увеличении экспорта лекарств из РФ на 30%

Москва6 апр Вести.Россия нарастила поставки лекарств за прошлый год более чем на 30%, суммарно экспорт составил 1,3 миллиарда долларов (почти 104 миллиарда рублей), сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Такие данные он озвучил в интервью ТАСС.

В беседе с агентством Алиханов также назвал самую востребованную лекарственную российскую продукцию за рубежом. В нее входят вакцины, антибиотики и инсулины.