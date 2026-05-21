Москва21 мая Вести.Российская фармакологическая индустрия должна уделять внимание производству высокорентабельных инновационных препаратов. Об этом министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил в интервью ИС "Вести".

Глава Минпромторга отметил важность стимулирования инновационных процессов в отечественной фармакологии.

Главное, наверное, внимание мы должны уделять инновационным препаратам…, потому что если говорить про штуки, то мы уже больше 60% на российском рынке занимаем, но если говорить про деньги, то это чуть больше 20% по некоторым нозологиям. Поэтому, конечно, для нас очень важно, чтобы мы занимали долю именно, скажем так, высокорентабельных инновационных препаратов, которые бигфарма международная продает нам по той цене, по которой она хочет продавать, потому что нет альтернативы. Очень важно стимулировать инновационный процесс в нашей фарме