Москва21 маяВести.Минпромторг РФ подготовил предложения по организации мер поддержки для компаний, занимающихся производством инновационных лекарственных препаратов. Об этом ИС "Вести" сообщил глава ведомства Антон Алиханов.
Он уточнил, что речь идет о препаратах, который отвечают требованиям First in class, то есть являются первыми в своем классе. Подготовленные предложения были озвучены правительству России.
[Вице-премьеру] Татьяне Алексеевне Голиковой докладывали наши предложения, которые подготовило наше министерство, относительно поддержки для компаний, регистрирующих препараты, отвечающие требованиям First in class. То есть, препараты, которые борются с нозологиями и показывают результаты, которых не было в мире.заявил Алиханов
Ранее Минпромторг направил в Минздрав новую версию перечня стратегически важных лекарственных средств России. Ожидается, что список будет пересмотрен в мае 2026 года.