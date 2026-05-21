Москва21 мая Вести.Минпромторг РФ подготовил предложения по организации мер поддержки для компаний, занимающихся производством инновационных лекарственных препаратов. Об этом ИС "Вести" сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

Он уточнил, что речь идет о препаратах, который отвечают требованиям First in class, то есть являются первыми в своем классе. Подготовленные предложения были озвучены правительству России.

[Вице-премьеру] Татьяне Алексеевне Голиковой докладывали наши предложения, которые подготовило наше министерство, относительно поддержки для компаний, регистрирующих препараты, отвечающие требованиям First in class. То есть, препараты, которые борются с нозологиями и показывают результаты, которых не было в мире. заявил Алиханов

Ранее Минпромторг направил в Минздрав новую версию перечня стратегически важных лекарственных средств России. Ожидается, что список будет пересмотрен в мае 2026 года.