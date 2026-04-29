Эксперт Дмитриев: у фарминдустрии есть задачи производить субстанции в РФ

В РФ намерены плавно переходить к производству лекарственных субстанций Эксперт Дмитриев: у фарминдустрии есть задачи производить субстанции в РФ

Москва29 апр Вести.В России намерены постепенно приходить к модели собственного производства лекарственных субстанций – такие задачи стоят перед производителями. Об этом ИС "Вести" заявил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), кандидат медицинских наук Виктор Дмитриев.

Есть как минимум три стадии при производстве препарата. Первая – производство субстанции, активного вещества, которое оказывает терапевтический эффект. Вторая крупная стадия – производство готового лекарственного средства. Третья – это упаковка. Сегодня у нас две стадии [производство препарата и упаковка] развиты достаточно хорошо. Готовые субстанции мы, как и другие экономически развитые государства, преимущественно закупаем в дружественных странах, в первую очередь в Китае и Индии. Но у нас есть задачи эти субстанции производить на территории РФ заявил эксперт

На данный момент, добавил он, производство препаратов осуществляется из зарубежных субстанций.

Мы плавно переходим на полный цикл там, где это экономически выгодно заметил Дмитриев

На днях правительство России утвердило новый список стратегически важных лекарств. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в РФ намерены повышать долю собственных разработок, расширять возможности отечественной фармотрасли.