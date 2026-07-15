Российские лекарства не должны уступать зарубежным аналогам, заявил Мишустин Мишустин: российские лекарства должны быть не хуже зарубежных препаратов

Москва15 июл Вести.Лекарства, производимые в России, не должны уступать по качеству зарубежным аналогам. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

На встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым он подчеркнул, что отечественные лекарства также должны быть доступны всем гражданам.

Просьба держать на контроле. Здесь все инициативы, планы, проекты должны быть реализованы, чтобы российские лекарства, медицинские изделия не уступали лучшим зарубежным аналогам сказал Мишустин

Кроме того, по его словам, России необходимо переходить к производству передовых изделий с новыми характеристиками. Для этого у страны есть все необходимое, уверен глава кабмина.

Необходимо переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками. Чтобы они были высокого качества, надежности. У нас для этого есть все возможности считает он

Ранее стало известно, что российский аналог для лечения аутоиммунных заболеваний выйдет в 2026 году. Он разработан учеными Федерального медико-биологического агентства.