Российская разработка для лечения аутоиммунных заболеваний появится в 2026 году

ФМБА: российский аналог для лечения аутоиммунных заболеваний выйдет в 2026 году Российская разработка для лечения аутоиммунных заболеваний появится в 2026 году

Москва14 июн Вести.Первый отечественный биоаналог препарата для терапии аутоиммунных заболеваний будет зарегистрирован и появится в продаже уже в 2026 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"В этом году будет зарегистрирован первый в мире биоаналог моноклонального антитела канакинумаб, разработанный учеными ФМБА России совместно с индустриальным партнером — ООО "Орфан-био", — рассказала Скворцова.

По ее словам, данное средство предназначено для лечения ювенильного артрита, болезни Стилла и прочих тяжелых аутоиммунных воспалительных заболеваний.

Регистрация российского биоаналога такого высокозатратного препарата, как канакинумаб, снижает зависимость от импортных поставок и делает высокотехнологичное лечение более доступным для пациентов с редкими и тяжелыми заболеваниями, считает она.