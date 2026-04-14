Новое российское средство от рака крови может появиться на рынке в 2026 году

Москва14 апр Вести.Испытания отечественного средства от онкологических заболеваний крови "Утжефра" успешно завершены. Ожидается, что препарат пройдет процедуру регистрации уже в следующем году.

Такую информацию озвучила глава НМИЦ гематологии Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной столетнему юбилею центра.

Мы закончили первое в стране клиническое исследование по применению CAR-T-клеток анти-CD19 для пациентов с острыми лимфобластными глюкозами и Б-клеточными лимфомами CD19+, позитивными сказала Паровичникова

Как уточнила руководитель центра, сейчас специалисты занимаются подготовкой регистрационного досье — выход препарата на рынок ожидается в 2026 году.

Накануне сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ получило разрешение на клиническое применение первой мРНК-вакцины "ОНКОРНА". Препарат, основанный на неоантигенах и персонализированный под каждого пациента, предназначен для лечения колоректального рака.