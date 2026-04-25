"Найден способ убрать метастазы": академик Гинцбург рассказал о вакцине от рака Академик Гинцбург: новая вакцина от меланомы способна убирать метастазы

Москва25 апр Вести.В России разработали вакцину от рака, которая способна уничтожать метастазы. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что технология создания персонализированных вакцин от рака еще проходит испытания и в первую очередь будет проверяться на больных меланомой.

Такой выбор Гинцбург объяснил тем, что с меланомами врачам легче работать экспериментально. В случае, если испытания пройдут успешно, технологию будут адаптировать для лечения рака легкого, поджелудочной железы и других онкозаболеваний.

Впервые найден способ убрать метастазы. До настоящего времени просто не существовало подхода, который позволял бы это сделать. Мы рассчитываем на регресс на уровне метастаз единичных клеток сказал Гинцбург изданию "Газета.ru"

Ранее Гинцбург заявил, что вакцину "Неоонковак" 31 марта ввели 60-летнему пациенту, болеющему меланомой третьей стадии с метастазированием.

Никаких негативных реакций у пациента не обнаружено, первые результаты лечения препаратом станут известны через три месяца с момента введения вакцины.