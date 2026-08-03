Академик РАН Гинцбург: в России планируют разработать вакцины от 3 видов рака

В России разработают вакцины еще от трех видов рака Академик РАН Гинцбург: в России планируют разработать вакцины от 3 видов рака

Москва3 авг Вести.В России намерены разработать вакцины от трех видов рака, рассказал академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака отметил Гинцбург

Весной 2026 года первым пациентам ввели российскую вакцину от рака в рамках клинических исследований. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова отметила, что у них наблюдается хороший иммунный ответ.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал три фактора развития рака: это употребление табака, распитие алкоголя и лишний вес.