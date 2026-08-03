Москва3 авгВести.В России намерены разработать вакцины от трех видов рака, рассказал академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального ракаотметил Гинцбург
Весной 2026 года первым пациентам ввели российскую вакцину от рака в рамках клинических исследований. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова отметила, что у них наблюдается хороший иммунный ответ.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал три фактора развития рака: это употребление табака, распитие алкоголя и лишний вес.