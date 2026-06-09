Скворцова: две вакцины от глиобластомы появятся в России

Две вакцины против опухоли мозга появятся в России Скворцова: две вакцины от глиобластомы появятся в России

Москва9 июн Вести.Две вакцины от глиобластомы, как ожидается, появятся в России в этом году, рассказала РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

В конце прошлого года в ФМБА информировали, что вакцины проходят завершающую стадию доклинических исследований.

В 2026 году, я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы. И первая вакцина будет тоже пептидная, она будет называться "Глиопепт" сказала Скворцова

Она добавила, что в конце 2026 года ожидается получение разрешения на мРНК-вакцину от глиобластомы "Глиорна".

Глиобластома считается одним из самых опасных видов опухоли мозга.

На прошлой неделе Скворцова сообщала о хороших первых результатах у тех, кто получил российскую вакцину от рака.