Скворцова сообщила о первых результатах у получивших российскую вакцину от рака Скворцова заявила о первых результатах у получивших российскую вакцину от рака

Москва4 июн Вести.У первых пациентов, получивших российскую вакцину от рака, наблюдается хороший иммунный ответ, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

По ее словам, вакцина полностью безопасна. В клинических исследованиях участвуют 40 человек.

Самым первым пациентом мы ввели вакцину в конце марта и в начале апреля, а остальные находятся на разной стадии: кто-то сейчас сдает свою биопсию, кому-то вакцина делается - она делается долго - 49 дней. Поэтому мы пока можем сказать, что вакцина хорошо переносится рассказала Скворцова

Глава ФМБА отметила, что уже после четырех инъекций у пациентов наблюдается уменьшение опухолевых узлов, однако с уверенностью говорить о первых результатах можно будет только через месяц.