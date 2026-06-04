"Невозможно ошибиться": Скворцова объяснила, как работает новая вакцина от рака Скворцова: новая вакцина учит организм уничтожать только злокачественные клетки

Москва4 июн Вести.Новая персонализированная вакцина от рака учит иммунную систему пациента распознавать и уничтожать только злокачественные клетки. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

В беседе c RT она назвала новейший препарат одним из мощнейших оружий против рака.

Именно потому что фактически мы определяем маркеры на мембранах опухолевых клеток (они и есть антигены), невозможно ошибиться. Мы вводим эти пептиды, и иммунная система, считывая их, убивает те клетки, где на мембранах точно такие же пептиды объяснила Скворцова

Ранее Минздрав РФ одобрил клиническое применение персонализированной пептидной онковакцины "Онкопепт" для лечения колоректального рака. Как отмечала в мае глава ФМБА Скворцова, препарат вели пятерым пациентам, еще 30 человек ждут своей очереди на лечение.