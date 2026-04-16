Москва16 апр Вести.Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью ИС "Вести" рассказала о современной ядерной медицине, помощи бойцам и ветеранам специальной военной операции (СВО), а также последних разработках ФМБА в области лекарств и вакцин.

Она рассказала, в частности, как поменялась российская ядерная медицина после Чернобыльской катастрофы.

Конечно, то, что произошло в 1986 году - это была первая в мире подобная авария такого масштаба. Очень достойно проявили себя медики. Два подразделения сегодняшнего Государственного научного центра имени Бурназяна принимали участие в помощи пострадавшим во время Чернобыльской аварии. Уже через 12 часов после того, как она совершилась, аварийная радиационная группа Центра Бурназяна была на месте, была проведена и сортировка, и первичный осмотр всех пострадавших, выявлены те, кто получил очень большие дозы до 16 грей и уже имели признаки развивающейся острой лучевой болезни, и были эвакуированы, госпитализированы в центр, который сейчас носит имя Аветика Игнатьевича Бурназяна. Колоссальный опыт, безусловно, потому что это было почти 130 человек с очень тяжелыми формами поражения. Тем не менее, практически большую часть пациентов удалось спасти отметила Скворцова

По словам руководителя ФМБА, Чернобыльская авария стала мощным стимулом для развития радиобиологии и радиационной медицины. Были сделаны выводы, которые в дальнейшем дополнительно открыли целые направления.

Во-первых, стала очевидной необходимость преобразований организационных, создания целой поэтапной системы помощи при радиационных поражениях. Второе - встал вопрос об индивидуальной дозиметрии, которой не было в 1986 году. И только в июне 1986 года по инициативе медиков все ликвидаторы-спасатели, которые работали в зоне, а это более 500 000 человек, были все вооружены индивидуальными дозиметрами. И это позволило существенно сократить бремя чернобыльской аварии, потому что кроме тех, кто погиб от большой дозы в первые два дня, последующих смертей, связанных с радиацией напрямую - их не было. И это направление совершенствования дозиметрии и в настоящее время активно развивается, потому что сделаны специальные фантомы органов и тканей человека, и мы можем сейчас определять не только дозу поглощения, но ее распределение по органам и системам и понимать, как дальше с этим быть сказала Скворцова

По ее словам, сейчас, с учетом развития генетики, эпигенетики, молекулярной биологии, медики гораздо лучше представляют себе механизм действия разных доз и типов радиации.

И это позволяет разрабатывать эффективные радиопротекторы, радиомитигаторы - вещества, которые существенно смягчают действие радиации на организм человека. Это важнейшее направление радиобиологии. Хотелось бы отметить, что впервые именно в Центре Бурназяна в 1986 году были проведены операции трансплантации костного мозга облученным. Кроме того, для лечения очень сложных, плохо заживающих радиационных ожогов уже тогда применялись стволовые клетки и другие биологические покрытия. И результат был очевиден, и в настоящее время эти направления тоже являются генеральными для дальнейшего развития. Фактически та ситуация явилась мощным стимулом для развития регенеративной медицины как таковой. И сейчас Центр Бурназяна является лидером и в настоящее время в этом направлении подчеркнула Скворцова

Руководитель Федерального медико-биологического агентства рассказала также об уникальности и развитии методик ФМБА в области охраны здоровья работников стратегических отраслей нашей промышленности, включая ядерную сферу.

Сама промышленная медицина родилась в 3-м Главном управлении, которое было прообразом Федерального медико-биологического агентства, потому что, собственно, создавалось Агентство для того, чтобы прежде всего обеспечить сохранение здоровья людей, работающих в условиях вредности и в том числе и повышенной радиации. То есть мы создавались как часть медико-биологического щита в рамках атомного ядерного проекта. И особенное развитие промышленной медицина получила в 60-е-70-е годы. Потом был другой период, и в 2021 году была создана новая стратегия уже на современном уровне развития промышленной медицины как медицины здоровья работающих людей. За этот период, конечно, изменилась в целом парадигма здравоохранения от лечения больных к медицинскому и медико-биологическому сопровождению здоровых людей со своевременным выявлением рисков для здоровья и их устранением для того, чтобы можно было либо предотвратить полностью, либо замедлить развитие патологических процессов. И в 2022 году мы создали модельный комплексный центр здоровья работающих — это большая структура, которая включает не только отделения профилактической медицины, отделения профессиональных болезней и профессиональной экспертизы, отделения восстановительного лечения и медицинской реабилитации, отделение, которое включает в себя психофизиологическую лабораторию, необходимую для обследования психического и вегетативного состояния лиц, особенно из критического персонала, которые выходят на сложные задачи в сложных условиях. Последние два года появляются в структуре центров комплексных и центры когнитивного и психоэмоционального здоровья, а также центры семейного благополучия и репродуктивного здоровья рассказала Скворцова

По ее словам, комплексные центры имеют филиалы - цифровые здравпункты, которые находятся прямо на производствах, недалеко от рабочего места людей.

И эти цифровые здравпункты устроены так, что они вооружены портативными цифровыми устройствами и автоматизированными приборами для комплексной оценки состояния здоровья работников - до смены, после смены, до рейса, после рейса и так далее. Кроме того, непосредственно на производствах созданы зоны для восстановительной терапии с помощью портативных приборов в зависимости от того, с какими рисками работают люди. Есть специальные кабинеты для телемедицинских консультаций. И за два года мы создали уже 59 таких центров во всех и атомных городах, и городах при космодромах, наукоградах, которые тоже обеспечивают стратегические объекты. И сейчас это уже 59 центров и 328 цифровых здравпунктов. Единая цифровая система, единый регистр всех людей, работающих с вредными, опасными и особо опасными факторами, и использование искусственного интеллекта позволяет автоматизированно классифицировать по группе здоровья, выделять людей с рисками или даже уже сформированными хроническими заболеваниями и обеспечить диспансерное наблюдение. То есть это полноценная система, которая за три года снизила общую заболеваемость на наших территориях на 14%. Существенно снизилась временная нетрудоспособность, при этом в два раза повысилась удовлетворенность наших работников оказанием медицинской помощи и, что важно для работодателей и для наших корпораций, прямые производственные издержки в связи с факторами нарушения здоровья работников снизились на 21% за последние два с половиной года, что очень существенно. Из-за того, что такой позитивный эффект выявлен, были приготовлены методические рекомендации, которые бы работали не только в структурах Агентства, но и вне Агентства, они были заслушаны российской трехсторонней комиссией, одобрены и за последние полгода уже в 35 регионах страны эти методические рекомендации активно применяются. Они внедрены более чем на 100 предприятиях - это более 200 000 работников сообщила Вероника Скворцова

Она также подробно рассказала о работе ФМБА по помощи и реабилитации участников и ветеранов СВО. По ее словам, это одно из приоритетных направлений в работе Агентства.

В системе мер помощи - несколько компонентов. Первое — это работа наших сводных медицинских отрядов. Сводные медицинские отряды Агентства позволили приблизить специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь непосредственно к линии боевого соприкосновения. В отличие от бригад скорой помощи, медицинский спецназ ФМБА состоит из высококвалифицированных хирургов и травматологов, реаниматологов, сосудистых хирургов, нейрохирургов. В результате оказана помощь уже более 203 тысячам пострадавших участников СВО и проведено на поле боя фактически 16000 операций. И это позволило снизить летальность у всех раненых и пострадавших до 0,1% - то есть вообще до такого предельного минимума. Кроме того, что оказывается специализированная помощь, в том числе хирургическая, и это спасает жизнь, научные центры Агентства создают специальные дополнительные средства для того, чтобы повысить возможности помощи на передовой. Я хотела бы отметить, что Кировским институтом гематологии и переливания крови и Санкт-Петербургским институтом гематологии и трансфузиологии были созданы образцы лиофилизированной плазмы крови. Это сухая плазма четвертой группы крови является универсальной и асептической, и специальные укладки для бойцов, содержащие четыре дозы этой универсальной плазмы с возможностью в течение двух минут ее развести и ввести тому, кто в шоковом состоянии или с большой кровопотерей, реально спасают жизни бойцам. И в 2025 году мы уже передали почти 7000 единиц сухой плазмы. Кроме того, по обращению Министерства обороны мы создали специализированное медицинское изделие — гемостоп. Это пропитанный большой концентрацией хитозана медицинский бинт, которым тампонируют раны при повреждениях крупных сосудов. Таким образом мы можем остановить любое - и артериальное, и венозное кровотечение - и дать возможность [создать] временное окно для того, чтобы довезти [раненого] до хирургии и остановить кровотечение. Тоже спасает жизни рассказала Скворцова

Она рассказала и о еще одной уникальной разработке ФМБА.

Уникальное медицинское, биомедицинское изделие, у которого нет в мире аналогов - это так называемый скаффолд, носитель из биодеградируемого материала, внутри которого между слоями расположены определенные медицинские препараты: противовоспалительные, антибактериальные и кровоостанавливающие. При крупных ранах, повреждениях мышечной ткани непосредственно в мышцу опускается этот скаффолд, в течение двух-трех недель он полностью рассасывается, и резко повышается уровень регенерации мышечной ткани - а параллельно и нервной, и сосудистой ткани - с очень хорошим восстановлением бойцов сообщила Скворцова

Работа ФМБА в этой сфере, конечно, не ограничивается помощью бойцам на передовой.

Параллельно с этим мы оказываем в 25 центрах Агентства уже стационарную специализированную высокотехнологичную помощь бойцам, и мы пролечили и прооперировали более 36000 человек. И кроме того, особое внимание мы уделяем реабилитации. И это важнейшее направление - у нас реабилитационные подразделения, в том числе для участников СВО открыты в 77 наших центрах. В конце 2024 года вместе с фондом "Защитники Отечества" и с производством ЦИТО государственной корпорации "Ростех" мы открыли первый в нашей стране модельный комплексный протезно-реабилитационный центр в поселке Голубое Московской области. Центр был на начало 2025 года абсолютно уникален, потому что он включил все восемь компонентов комплексной реабилитации: не только широкий спектр мер медицинской реабилитации, но и психологическая, все виды социальной реабилитации, включая социокультурную, и физическая реабилитация с элементами адаптивного спорта, и профессиональная - как бы профориентация с возможностью получения новой профессии, которая была бы, с одной стороны, желанной для наших ребят, чтобы они были мотивированы к ее получению, и с другой стороны, она соответствовала бы их возможностям. То есть, все основные компоненты. Но что особенно важно, что впервые производство по созданию индивидуальных протезов непосредственно было внутри этого центра - фактически у постели больного. И получился полный цикл восстановления тех ребят - особенно тех, которые потеряли конечности. То есть они поступают - пока им делается протез, их уже реабилитирует мультидисциплинарная бригада. С ними работают по всем направлениям, о которых я говорила. А потом после индивидуального протезирования идет уже постпротезная реабилитация. В этом центре мы открыли специальное отделение семейной реабилитации для тех ребят, у которых есть проблемы с психоэмоциональной сферой - они в депрессии, субдепрессии или тревожное состояние - не видят своего места в том мире, который для них изменился. Очень полезно проходить эту реабилитацию вместе с женами, иногда вместе с женами и детьми. То есть фактически мы создали квартирного типа отделение, где жены сопровождают ребят, они вместе проводят досуг, они вместе ходят к психологу, они вместе занимаются рисованием и другими сферами. И это оказалось тоже очень успешным. Вообще, этот пример - он действительно сейчас принят эталоном, потому что кроме того, что резко улучшилось восстановление нарушенных функций с точки зрения медицины - скажем, ребята с ампутацией голени в 100% случаев уходят без посторонней помощи, без тросточки, то есть они ходят, они бегают, они занимаются спортом, когда они в брюках, не видно, что у них протез, если у ребят ампутация двух голеней - максимум тросточка им помогает, то есть они тоже практически независимы; но кроме этого действительно существенно ускоряется ресоциализация, меняется мироощущение, появляется новое целеполагание, новое желание жить. Когда они к нам приходят, максимум 30% из них хотят заниматься адаптивной физкультурой или адаптивным спортом. Никто практически не хочет сразу заниматься профориентацией. Но через неделю - все 100%. И у нас уже сейчас есть в сборных паралимпийских командах наши ребята, их более 50 человек. А всего через центр прошло более пяти тысяч. Очевидно, налицо такие хорошие результаты отметила Вероника Скворцова

Она также подробно рассказала о работе ФМБА в сфере кибернетической медицины и нейропротезирования.

Во-первых, я хотела бы отметить, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, ознакомившись с нашим опытом, с нашим комплексным реабилитационным центром, дал нам поручение в ближайшие три года сделать не менее 10 таких центров во всех федеральных округах России. И уже в этом году мы создадим три таких центра, и в 2027 году четыре, и через год - еще три. То есть эти 10 центров мы создадим сказала Скворцова

Всех реабилитационные центры ФМБА, по ее словам, поддерживают тесную связь с научными подразделениями Агентства.

На базе Центра мозга и нейротехнологий в 2025 году был создан Центр кибернетической медицины и нейропротезирования. В 2024 году на форуме будущих технологий президент дал поручение попробовать сделать очувствленные протезы - новое поколение бионических протезов, которые бы воспринимались не просто как нечто чужеродное, что можно использовать при контроле зрительном, понимая, что это какое-то вспомогательное орудие труда, - чтобы протез был продолжением тела человека, чтобы он мог мозгом управлять этим протезом. И ради этого и был создан центр. Он достаточно быстро развивался. Первое, что в центре было сделано - это инновационная технология по купированию фантомных болей в отсутствующей конечности. Дело в том, что более чем у 60% ребят, потерявших конечность, продолжаются боли, которые мозг воспринимает в конкретных пальцах несуществующей руки или в кисти и так далее. Для того чтобы это снять, есть общеизвестные физиотерапевтические методы. Они не всегда работают, и был предложен метод нейрохирургической имплантации специальных микроэлектродов в окончания периферических нервов культи и подбор индивидуальной нейромодуляции, то есть частот, формы импульса, интенсивности импульса, которая полностью купирует боли. Результат - очень хороший практически у 90% пациентов и умеренный - у 10%. Создание этой технологии фактически явилось первым шагом к следующему шагу очуствления протеза. Вместе с нашим стратегическим партнером, компанией "Моторика", которая является создателем нашего Центра кибернетической медицины, мы соединили бионический протез, в пальцах которого специальные сенсоры, которые с одной стороны дают осязательные импульсы, неровность поверхности, с другой стороны - силу давления, таким образом определение мягкого и твердого, формы, размеров предмета и так далее. Этот протез был с помощью специальной уникальной технологии программного обеспечения, специально созданного стимулятора, через этот стимулятор соединен с электродами, имплантированными в периферические нервы. И таким образом произошла связь между бионическим протезом, периферическими нервами, а дальше через структуры нервной системы с чувствительными зонами противоположного полушария. То есть восстановилась эта связь. А дальше начинается после этого специальный процесс научения распознавать новые ощущения близко к тому, как это было до ампутации конечности. То есть у каждого этот процесс очень индивидуален, и выбираются опять-таки индивидуальные режимы нейромодуляции, чтобы научить чувствовать мягкий стаканчик, твердый стакан, не расплескать воду, когда пьешь, и так далее, вести машину, не наблюдая зрением. Вот этого мы достигли - уже девять человек на стадии очуствления протеза. В этом направлении идут и дальнейшие исследования рассказала Вероника Скворцова

Она также рассказала о последних разработках ФМБА в области лекарств и вакцин.

Это очень широкое поле, потому что за один год 181 результат мы получили, которые охраняются патентами, изобретениями — это лекарства, это медицинские изделия, тесты и так далее. Кроме того, что мы делаем в интересах наших участников СВО, а также наши основные поля — это антидоты, это радиопротекторы, радиомитигаторы, то есть борьба с радиационной, химической и биологической опасностью, - мы, конечно создаем инновационные продукты для гражданского здравоохранения. У нас несколько направлений, где мы - лидеры. Это создание иммунобиологических препаратов, разнообразные вакцины. Государственный научный центр иммунологии создал платформу для создания аллерговакцин, применив совершенно новую технологию: с помощью очень сложной биоинформатики из любого аллергена находить и верифицировать пептидный эпитоп, который и распознается иммунной системой человека. И, таким образом, в вакцине использовать только его и не использовать другие компоненты, связанные с индукцией аллергии. И на этой технологической платформе сначала была сделана вакцина против пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии. Доклинические исследования на животных показали очень высокую эффективность и безопасность вакцины, и фактически после публикаций в центральном мировом журнале "Аллергия" целый бум был вокруг этой вакцины. И потом в течение двух лет мы проводили первую и вторую фазу клинических исследований, потому что они привязаны к периоду пыления - они не могут проводиться когда угодно. Мы должны каждый раз ждать с апреля по июнь, чтобы оценить влияние вакцины и ее эффективность. Вот по результатам второй фазы она доказала очень высокую эффективность: 25% пациентов вообще не имеют аллергии, остальные - снижение более чем в шесть раз выраженности аллергических реакций. В настоящее время заканчивается третья фаза исследований. Мы подведем итог после завершения процесса пыления и в этом году планируем уже окончательно ее зарегистрировать. Но это первая вакцина, следом идет аллерговакцина от амброзии сообщила Вероника Скворцова

Ранее ФМБА сообщило об отборе 24 пациентов для лечения от рака вакциной "ОНКОПЕПТ".