Глава ФМБА Скворцова рассказала о развитии промышленной медицины в РФ Скворцова: в РФ открыто уже 59 комплексных центров здоровья работающих

Москва16 апр Вести.Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА России) продолжает развивать промышленную медицину в РФ. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" руководитель ведомства Вероника Скворцова.

Она напомнила, что в 2022 году в стране был создан модельный комплексный центр здоровья работающих. И сейчас, по словам Скворцовой, работает уже 59 таких учреждений в атомных городах, городах при космодромах, наукоградах. Каждый центр предлагает полный цикл обследования.

[Это] большая структура, которая включает не только отделения профилактической медицины, отделения профессиональных болезней и профессиональной экспертизы, отделения восстановительного лечения и медицинской реабилитации, отделение, которое включает в себя лабораторию психофизиологическую, необходимую для обследования психического и вегетативного состояния лиц, особенно из критического персонала, которые выходят на сложные задачи в сложных условиях. В последние два года появляется в структуре центров комплексных и центр когнитивного и психоэмоционального здоровья, а также центр семейного благополучия и репродуктивного здоровья рассказала Скворцова

Она отметила, что в системе комплексных центров функционирует сеть цифровых здравпунктов.

Цифровые здравпункты находятся прямо на производствах, недалеко от рабочего места людей. Цифровые здравпункты вооружены портативными цифровыми устройствами и автоматизированными приборами для комплексной оценки состояния здоровья работников до и после смены, до рейса, после рейса и так далее. Кроме того, непосредственно на производствах созданы зоны для восстановительной терапии с помощью портативных приборов. Есть специальные кабинеты для телемедицинских консультаций... И сейчас это 59 центров и 328 цифровых здравпунктов пояснила Скворцова

Ранее сообщалось, что к 2027 году в России планируют создать около 60 новых центров промышленной медицины.