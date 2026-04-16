Москва16 апрВести.В 25 центрах Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) оказывают специализированную помощь бойцам СВО. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" руководитель ведомства Вероника Скворцова.
В этих центрах прошли лечение уже более 36 тыс. человек, подчеркнула она.
Оказываем в 25 центрах агентства специализированную стационарную помощь бойцам, высокотехнологичную. Мы пролечили и прооперировали более 36 тыс. человек. Кроме того, особое внимание мы уделяем реабилитации. И это важнейшее направление. У нас реабилитационные подразделения, в том числе для участников СВО, открыты в 77 наших центрахзаявила Скворцова
Сводные медотряды ФМБА оказали помощь более чем 203 тыс. бойцов в зоне СВО, добавила она.