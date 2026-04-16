Более 36 тыс. участников СВО получили помощь в центрах ФМБА Скворцова: более 36 тыс. бойцов СВО получили помощь в центрах ФМБА

Москва16 апр Вести.В 25 центрах Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) оказывают специализированную помощь бойцам СВО. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" руководитель ведомства Вероника Скворцова.

В этих центрах прошли лечение уже более 36 тыс. человек, подчеркнула она.

Оказываем в 25 центрах агентства специализированную стационарную помощь бойцам, высокотехнологичную. Мы пролечили и прооперировали более 36 тыс. человек. Кроме того, особое внимание мы уделяем реабилитации. И это важнейшее направление. У нас реабилитационные подразделения, в том числе для участников СВО, открыты в 77 наших центрах заявила Скворцова

Сводные медотряды ФМБА оказали помощь более чем 203 тыс. бойцов в зоне СВО, добавила она.