Москва16 апр Вести.Научные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) создают специальные средства, повышающие качество оказания медицинской помощи в зоне боевых действий. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" руководитель ведомства Вероника Скворцова.

В частности, отметила она, Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови и Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии в Санкт-Петербурге создали образцы лиофилизированной плазмы крови.

Эта сухая плазма четвертой группы крови является универсальной и асептической, [идет] в специальной укладке для бойцов, содержащей четыре дозы этой универсальной плазмы с возможностью в течение двух минут ее развести и ввести тому, кто в шоковом состоянии или с большой кровопотерей. Реально спасает жизни бойцам. И в 2025 году мы передали почти 7 тыс. единиц сухой плазмы рассказала Скворцова

Кроме того, по обращению Министерства обороны России ФМБА создало специализированное медицинское изделие - гемостоп.

Это пропитанный большой концентрацией хитозана бинт медицинский, которым тампонируют при повреждениях крупных сосудов раны. И таким образом мы можем остановить любое и артериальное, и венозное кровотечение, дать возможность, окно временное, для того, чтобы довести до хирургии и остановить кровотечение. Тоже спасает жизни сообщила Скворцова

Также, по ее словам, специалисты ФМБА создали уникальное биомедицинское изделие, у которого нет аналогов в мире.

Это так называемый скаффолд-носитель из биодеградируемого материала, внутри которого между слоями расположены определенные медицинские препараты: противовоспалительные, антибактериальные и кровоостанавливающие. При крупных ранах, повреждениях мышечной ткани в мышцу непосредственно опускается этот скаффолд, в течение двух-трех недель он полностью рассасывается и резко повышается уровень регенерации мышечной ткани, параллельно и нервной, и сосудистой ткани. С очень хорошим восстановлением бойцов поделилась Скворцова

Более 30 тыс. бойцов СВО получили профессиональную помощь в центрах ФМБА, добавила она.