Сводные медотряды ФМБА снизили летальность среди раненых в зоне СВО до 0,1% Скворцова: медспецназ ФМБА снизил летальность раненых на СВО до 0,1%

Москва16 апр Вести.Одно из приоритетных направлений работы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) - помощь участникам спецоперации. На данный момент сводные медицинские отряды ведомства помогли более чем 203 тыс. бойцов в зоне СВО, рассказала в интервью ИС "Вести" руководитель ведомства Вероника Скворцова.

В медицинский спецназ входят высококвалифицированные хирурги и травматологи, реаниматологи, сосудистые хирурги и нейрохирурги, подчеркнула она.

В результате оказана помощь уже более чем 203 тыс. пострадавших участников СВО, проведено на поле боя фактически 16 тыс. операций. И это позволило снизить летальность у всех раненых и пострадавших до 0,1%. То есть вообще до такого предельного минимума рассказала Скворцова

Сводные медицинские отряды агентства позволили приблизить специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь непосредственно к линии боевого соприкосновения, пояснила она.