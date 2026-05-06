Цивилева рассказала о мерах поддержки медиков на СВО Цивилева: меры поддержки медиков на СВО ничем не отличаются от военных

Москва6 мая Вести.Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в интервью информационной службе "Вести" рассказала о мерах поддержки медицинских работников, участвующих в специальной военной операции (СВО).

По словам Цивилевой, медики имеют точно такие же меры поддержки, как и военные, возвращающиеся из зоны боевых действий.

Наши медики имеют точно такие же меры, [как и военные], которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Мы стараемся решить их вопросы, связанные с семьей, с их жильем. У нас сейчас активно достраивается, ремонтируется, в том числе ведомственное, служебное жилье, чтобы они себя чувствовали, приезжая в госпиталь и работая на базе военных госпиталей, уверенно, комфортно, чтобы они имели возможность привезти свою семью. В программе "Медицина будущего" по распоряжению министра обороны мы совершенствуем в том числе медицинскую базу, оснащая наши госпитали современным высокотехнологичным оборудованием, давая возможность и приближая медицину в том числе к воинским частям, к нашим военнослужащим. Ремонтируем, строим новые госпитали для того, чтобы сама по себе материально-техническая база наших госпиталей была соответственно современной, совершенной и максимально комфортной для наших военнослужащих и их близких сказала Цивилева

Ранее Цивилева сообщила о запуске в начале июня пятой программы по подготовке управленцев к муниципальной службе среди участников специальной военной операции.