Москва21 апр Вести.В начале июня запускается пятая программа по подготовке управленцев к муниципальной службе среди участников специальной военной операции (СВО) Об этом ИС "Вести" заявила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на церемонии вручения премии "Служение".

По ее словам, одних горящих глаз участников СВО недостаточно, нужны компетенции, образование и управленческий опыт.

У нас выстроена сейчас системная работа именно по подготовке участников специальной военной операции для муниципальной службы … Например, у нас есть программа совместно с МИДом и МГИМО, где как раз готовят участников, управленцев, развивающих территории, "малые города". На сегодняшний день уже пятая программа … в начале июня запускается. Ребята получают дипломы, разъезжаются по местам своего проживания, по нашим регионам. Как правило, это их Родина, где они, уже имея компетенции, работают по этому направлению. Причем не только в областных центрах, в администрации, а именно в муниципалитетах отметила Цивилева

Также она рассказала о программе "Угольные города", где также готовят управленцев для работы, диверсификации и развития моногородов.

Это, как правило, города, которые занимаются и базируются только на развитии угольной, угледобывающей отрасли. А ребята, защищая свои проекты, привносят новые идеи, каким образом можно диверсифицировать развитие экономики, в том числе в этих городах и местах проживания … У нас есть очень хорошая программа … которая готовит наших ветеранов, давая им компетенции по информационной безопасности, кибербезопасности. Они работают в том числе в гражданской авиации, но и с удовольствием их берут в том числе в муниципалитетах, в регионах для работы IT-специалистами сказала Цивилева

Кроме того, Анна Цивилева отметила, что много направлений в том числе для развития собственного бизнеса в сельском хозяйстве.

Им предоставляется специализированная субсидия, которая дает возможность начального этапа развития своего проекта … Ребята, которые выращивают домашний скот, баранов, кур, птиц, где они занимаются рыбалкой, организовывая запруды, для того чтобы могли приезжать гости, как туристические базы. И такими опытом, примерами они делятся со своими товарищами боевыми, а кто-то устраивается к ним на работу, совместно занимаясь уже этим делом … Ну и, конечно же, одно из важных направлений совместно с топливно-энергетическим комплексом - работа на крупных промышленных предприятиях также в регионах с проживанием для этих ребят сказала Цивилева

Ранее заместитель министра обороны РФ заявила, что 1300 участников специальной военной операции стали муниципальными депутатами.