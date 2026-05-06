Цивилева: моя задача - услышать тех, кто возвращается с СВО

Цивилева рассказала о своей главной задаче в работе с участниками СВО Цивилева: моя задача - услышать тех, кто возвращается с СВО

Москва6 мая Вести.Работа с участниками специальной военной операции включает в себя не только медицинскую помощь, но и решение многих личных вопросов бойцов. Об этом ИС "Вести" рассказала статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

По ее словам, ключевой задачей является обеспечение комплексной поддержки тех, кто возвращается домой.

Моя сфера работы связана именно с медициной, с социальной поддержкой тех, кто возвращается домой. И наша задача здесь, в госпиталях, услышать и оказать им не только медицинскую помощь, не только касающуюся восстановления, здоровья, реабилитации, но и решить многие вопросы, связанные с какими-то личными социальными просьбами, обращениями сказала Цивилева

Она добавила, что эта работа ведется Минобороны РФ совместно с фондом "Защитники Отечества".

Потому что как раз деятельность этих структур направлена на то, чтобы мы максимально были включены в решения тех или иных личных в том числе задач, которые перед нами стоят объяснила глава фонда

Она также рассказала о трудоустройстве бойцов СВО, отметив, что российское оборонное ведомство применяет все возможности, чтобы помочь бойцам получить новые компетенции и образование.