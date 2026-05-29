Около 96% обращений в фонд "Защитники Отечества" решены положительно Цивилева: фонд "Защитники Отечества" помог в решении 96% поступивших запросов

Москва29 мая Вести.Фонд "Защитники Отечества" помог положительному решению примерно 96% из почти трех миллионов обращений, полученных к этому моменту. Об этом сообщила ИС "Вести" заместитель министра обороны РФ, руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Она также рассказала о главных темах обращений.

На сегодняшний день мы получили 2,8 миллиона запросов на оказание помощи. Из них порядка 96% решены положительно. Это вопросы, требующие юридической помощи, получение социальных выплат, государственных гарантий. Безусловно, это вопросы, связанные с медицинским сопровождением, с сохранением здоровья тех, кто получил тяжелые ранения сообщила Цивилева

Фонд "Защитники Отечества" создан в 2023 году для оказания персональной помощи ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших бойцов. Его цель - обеспечить полноценное социальное сопровождение, включая медицинскую, психологическую и социальную поддержку, а также содействие в ресоциализации и трудоустройстве.