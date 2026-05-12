Москва12 мая Вести.Аппарат уполномоченного по правам человека в России за время специальной военной операции помог установить судьбу более 9 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в справочных материалах ко встрече президента России Владимира Путина с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой.

Во вторник, 12 мая, глава государства провел рабочую встречу с омбудсменом, в ходе которой обсуждались результаты работы аппарата по защите прав граждан, в том числе участников СВО и их родственников.

Согласно представленным материалам, при содействии аппарата федерального омбудсмена удалось установить судьбу 9 083 военнослужащих. Кроме того, почти 4,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей получили помощь в решении социальных вопросов.

В аппарате омбудсмена отметили, что обращения касались поиска пропавших военнослужащих, получения выплат, медицинской помощи и других мер социальной поддержки.