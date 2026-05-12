Москалькова: за 10 лет аппарат омбудсмена помог 2 млн граждан

Москва12 мая Вести.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что за последние 10 лет аппарат омбудсмена помог 2 миллионам граждан.

По словам Москальковой, востребованность института уполномоченного по правам человека за это время выросла почти втрое. Если в 2016 году в аппарат поступило 42,5 тысячи обращений, то сейчас их количество достигло почти 129 тысяч.

По ее мнению, рост числа обращений свидетельствует как о доверии общества к государственным правозащитникам, так и о повышенной требовательности граждан к соблюдению своих прав.

Но и результативность наша тоже выросла значительно, практически в 22 раза заявила омбудсмен

Всего за десятку лет в аппарат обратились около 700 тысяч человек, при этом смогли помочь 2 миллионам, добавила Москалькова.