Москалькова: есть заявки на воссоединение от 16 семей из РФ и с Украины

Москалькова сообщила о подготовке воссоединения 16 семей из РФ и с Украины

Москва11 апр Вести.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела переговоры с украинским коллегой и сообщила о 16 заявках на воссоединение от семей. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

По словам омбудсмена, сегодня процедура воссоединения семей проходит тяжело, потому что границы закрыты, а у людей нет актуальных документов.

Сегодня нам предстоит с украинской стороной, сюда приехала тоже уполномоченный по правам человека Верховной рада Украины, мы будем обсуждать воссоединение семей. У нас есть заявки от 16 семей, которые хотели бы воссоединиться. Воссоединение сегодня тяжелое, потому что граница закрыта, документов у них актуальных нет. И нужно договориться о логистике и о возможности родным быть вместе рассказала Москалькова

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ сообщала, что Москва и Киев готовят воссоединение 12 семей.