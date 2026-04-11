Москва11 апр Вести.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела переговоры с украинским коллегой, на которых был поднят вопрос поиска пропавших без вести. Об этом она сообщила в интервью ИС "Вести".

Мы будем обсуждать также вопрос без вести пропавших. Важно, и на нашей территории поискать тех, кого ищут родные с Украины, и, конечно, мы будем искать из числа без вести пропавших в лагерях на территории Украины, в лагерях для военнопленных отметила Москалькова

Также она сообщила о подготовке воссоединения семей из РФ и с Украины, в распоряжении имеется 16 заявок.