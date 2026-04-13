Москалькова: порядка 600 человек хотят переехать в РФ из-за репрессий на Украине

Москва13 апр Вести.Примерно 600 россиян и украинцев обратились с просьбой помочь им переехать в Россию из-за политических репрессий, с которыми они столкнулись на Украине. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала ТАСС.

Она подчеркнула недопустимость преследования людей по политическим мотивам и объяснила, что на Украине репрессии могут последовать за пророссийскую позицию.

У меня сегодня находится почти 500 обращений граждан Украины, которые просят забрать их в Россию и считают, что такое политическое преследование недопустимо … Почти 100 человек, граждан России, обратились к нам с просьбой сделать все возможное для того, чтобы они могли вернуться на родину цитирует Москалькову ТАСС

Она добавила, что по вопросу возвращения граждан постоянно ведет диалог с украинской стороной.

Ранее Москалькова заявила, что провела конструктивные переговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По ее словам, беседа прошла "с большим пониманием".