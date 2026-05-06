Москалькова: на территории России проживают около 2 миллионов украинцев

Москалькова раскрыла, сколько украинцев живет на территории РФ Москалькова: на территории России проживают около 2 миллионов украинцев

Москва6 мая Вести.В России проживают порядка двух миллионов украинцев, включая тех, что приняли российское гражданство. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен подняла эту тему во время встречи с ветеранами специальной военной операции в Доме прав человека. Ее слова приводят РИА Новости.

У нас порядка двух миллионов проживает тех, кто с Украины, – принявших гражданство или не принявших уточнила Москалькова

Она рассказала, что ее команда постоянно работает над воссоединением семей. Омбудсмен получает письма, где люди просят организовать переезд в Россию для родственников, которые уже признаны недееспособными.

Ранее Москалькова рассказала, что получила обращения от примерно 600 человек, которые просят организовать их переезд с Украины в РФ из-за политических репрессий со стороны киевского режима.