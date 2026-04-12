Москва12 апр Вести.Граждане Украины, которых российские военные эвакуировали из зоны боевых действий, получили в России выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как рассказала она агентству РИА Новости, эвакуированные украинцы находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в комфортных условиях. Их обеспечили всем необходимым, включая телефоны для связи с родственниками и возможность видеозвонков.

Они получили выплаты по 10 тысяч [рублей], они имеют право на свободное передвижение. Те, у кого есть документы и желание выехать, они могут это сделать самостоятельно или при нашей помощи сказала Москалькова

Омбудсмен добавила, что российские граждане оказывают спасенным украинцам посильную помощь.

Ранее сообщалось, что американская НПО, которая предположительно занимается вывозом детей с Украины, готовится к транспортировке оттуда сотен человек.