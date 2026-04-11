Вывозящая детей с Украины организация готовится к транспортировке сотен человек

Москва11 апр Вести.Американская неправительственная организация (НПО) Chemonics International, предположительно, вывозящая детей с Украины, разместила контракт на транспортировку нескольких сотен человек по территории страны и стран Европы, сообщает РИА Новости.

Из британской базы госзакупок следует, что подразделение НПО, Chemonics UK (Соединенное Королевство) 18 марта разместило контракт на предоставление "экстренных транспортных услуг" для "возможной эвакуации сотрудников проекта компании". Количество перевозимых человек оценивается в 150-350, маршруты перемещений проходят по Украине, а также Польше, Словакии, Румынии и Молдавии. В описании контракта говорится, что на выбор маршрута могут повлиять "безопасность или ограничения на транспортную доступность".

Срок контракта покрывает период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Агентство отмечает, что де-юре компания оперирует фондом Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) в интересах британского МИД.

PFRU представляется как "многосторонняя донорская программа" Украины и "семи ее ближайших международных партнеров": Канады, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Указывается, что фонд занимается проектами "в прифронтовых районах и сообществах", пострадавших от боевых действий.

Обнаружено, что на странице PFRU в LinkedIn размещены объявления о вакансиях, ведущих на украинский сайт для соискателей работы. Там отмечается, что кандидаты на "полевые" должности, в частности, должны координировать действия с партнерами фонда, участвующими в деятельности по "возвращению и реинтеграции украинских детей".

Судьба детей, вывезенных с Украины, остается неизвестной даже властям в Киеве, заявлял посол по особым поручениями МИД РФ Родион Мирошник. Несовершеннолетних забирают якобы для благих намерений, но потом они теряются в неустановленных местах.

Журналист Сергей Карнаухов считает, что вывезенных детей отправляют в криминальный мир, где с ними творят различные зверства.