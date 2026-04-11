Москва11 апрВести.Переговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом прошли конструктивно, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Переговоры прошли очень конструктивно, с большим пониманием. Мы проговорили вопросы воссоединения семьи, поиска без вести пропавших, прошлый обменсказала Москалькова
Ранее в министерстве обороны России сообщили, что Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "175 на 175". Кроме того, в Россию с украинской территории вернули семь мирных жителей Курской области.