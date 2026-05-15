Москва15 мая Вести.Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец передал помощникам уполномоченного по правам человека в России Яне Лантратовой письма российских военнопленных своим родным.

Это большая поддержка для тех, кто ждет и верит написала Лантратова в своем канале в мессенджере MAX

Омбудсмен обратила внимание на то, что Россия продолжает и будет расширять гуманитарный диалог, в центре которого жизнь, достоинство и права человека.

В пятницу, 15 мая, состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "205 на 205".