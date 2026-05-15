Москва15 мая Вести.Россия в рамках очередного обмена пленными с Украиной передала Киеву четверых жителей Сумской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

В этот же день 4 жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину. Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны написала Лантратова в своем канале в мессенджере MAX

Омбудсмен также поблагодарила президента России, представителей Минобороны и спецслужб за ежедневный кропотливый труд по вызволению из плена российских бойцов. Яна Лантратова обратила внимание на то, что наша сторона продолжает и будет расширять гуманитарный диалог, в центре которого жизнь, достоинство и права человека.