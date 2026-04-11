Семь жителей Курской области, которых удерживают на Украине, в эту субботу, 11 апреля, вернутся в Россию. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
Пять женщин и двое мужчин – последние мирные куряне, которых удерживают в Сумской области в качестве заложников.
У нас есть информация, что они выехали из пункта временного размещения и движутся в сторону украинско-белорусской границысказала Москалькова
Она добавила, что уже едет встречать россиян в Белоруссии.
Ранее сообщалось, что в преддверии празднования Пасхи между Россией и Украиной запланирован новый обмен военнопленными.