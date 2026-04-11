Москалькова: последние семь курян, удерживаемые на Украине, вернутся в РФ

Москва11 апр Вести.Семь жителей Курской области, которых удерживают на Украине, в эту субботу, 11 апреля, вернутся в Россию. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Пять женщин и двое мужчин – последние мирные куряне, которых удерживают в Сумской области в качестве заложников.

У нас есть информация, что они выехали из пункта временного размещения и движутся в сторону украинско-белорусской границы сказала Москалькова

Она добавила, что уже едет встречать россиян в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в преддверии празднования Пасхи между Россией и Украиной запланирован новый обмен военнопленными.