Новый этап обмена пленными между РФ и Украиной запланирован на субботу

Москва10 апр Вести.Очередной этап обмена военнопленными между российской и украинской стороной назначен на субботу, 11 апреля. Об этом сообщил источник РБК.

О переговорах по обмену военнопленными накануне Пасхи ранее сообщала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

9 апреля она уточнила, что переговоры с украинской стороной вошли в финальную стадию.

Предыдущий обмен пленными состоялся в начале марта по формуле "500 на 500". Кроме того, 9 апреля РФ и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Украинской стороне вернули 1 тысячу тел, России передали 41.